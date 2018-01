Welche Trends finden sich in den Kollektionen für Brautkleider 2018?

04.01.2018, 15:42 Uhr

Die stark gebauschten Ärmel aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts sind 2018 wieder stark im Kommen. Die gebauschten Ärmel, lassen schmale Schultern ein wenig breiter wirken und geben dem Brautkleid eine spielerische Note.Besonders für Bräute, die einen sehr femininen Look mögen sind die Pettticoat Röcke ideal. Man kann die verspielten Röcke sowohl unter pompöse Ballkleider als auch unter Kleider in klassischer A-Linie perfekt tragen. Ein absolutes Muss für Bräute, die es an ihrer Hochzeit gerne etwas prunkvoller und auffällig mögen.

Ein modisches Highlight werden im Jahr 2018 kleine Traumfänger-Details. Die Brautkleider sind inspiriert von den Verflechtungen besonders liebevoll gestalteter Traumfänger. In der amerikanischen Kultur sagt man den Traumfängern eine beschützende Wirkung nach.Schon im letzten Jahr waren zahlreiche Kleidungsstücke mit Blumenprints bestückt. Diese Jahr wird diese Thema auch an Brautkleidern fortgesetzt. Aber nicht nur Blumenprints sind für die Brautkleider 2018 angesagt.2018 ist das Jahr der Beine! Zur Hochzeit darf wieder Bein gezeigt werden – und das nicht zu knapp. Kurze Brautkleider sind nächstes Jahr wieder angesagt. Und je kürzer, desto besser. Ein moderner und frischer Look, der vor allem für junge Bräute ideal ist.