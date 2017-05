130 Jahre Barmherzige Schwestern Nassereith

Nassereith: Pfarrkirche |

Am Sonntag, dem 21. Mai, findet in Nassereith ein Festakt mit den Barmherzigen Schwestern Nassereith statt. Ein Grund dafür ist das 130 Jahr-Jubiläum des Altesheimes bzw. Klosters. Es gibt auch eine Festschrift.

Um 10 Uhr feierlicher Einzug in die Pfarrkirche und Festgottesdienst anschließend Festakt und Agape am Kirchplatz.