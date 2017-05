Firmlings- und Jugendwallfahrt: Willst du mit uns gehen?

Diese Frage ist nicht einfach nur eine Einladung zum Dabei sein. Gemeint ist hier nicht nur, ob du mit deinen Jugendlichen bei der Wallfahrt dabei sein willst, sondern es geht um mehr.

Vielleicht bereitest du gerade einige Jugendliche auf die Firmung vor. Die Frage: "Willst du mit uns gehen?" kann zum Nachdenken anregen und den jungen Menschen helfen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Denn sich entscheiden zu müssen ist Alltagserfahrung in der Schule, im Freundeskreis, in der Freizeit, bei der Berufswahl – und eben auch in der Kirche.

Gute Entscheidungen zu treffen kostet Kraft. Es braucht Zeit und Mut. Freunde können die Entscheidung erleichtern, wie auch das Gebet. Und besonders die Hilfe von oben, vom Heiligen Geist, ist bei Entscheidungen wichtig.

Das Organisationsteam der Katholischen Jugend und der Dekanatsjugendstellen freut sich, wenn du mit den Jugendlichen deiner Pfarre (bitte mit ausreichend Begleitpersonen) zur Jugend- und Firmlingswallfahrt 2017 kommst, um diese bunte Gemeinschaft zu erleben!

Die Jugendwallfahrt findet am Donnerstag, dem 11. Mai, ab 19 Uhr statt.

Treffpunkt: Locherboden (oberer Parkplatz).

Kontakt: Dekanatsjugendleiterin Sabine Ostermann dekanatsjugend.silz@dibk.at.