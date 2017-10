App-Tipp: BlutdruckDaten

13.10.2017, 13:47 Uhr

Die App ist für Android und iOS kostenlos erhältlich.

Endlich habe Sie Ihren Blutdruck immer und überall im Griff. Die schnelle und unkomplizierte Eingabe macht die Erfassung zur wahren Freude. Ihr Arzt wird von der grafischen Auswertung begeistert sein, die ihm die Beurteilung stark vereinfacht.



Top Features:

* Einfaches Erfassen (manuell oder mit Bluetooth)* Hilfreiche Diagramme und Statistiken* Auswertungen als PDF, die Ihrem Arzt wirklich helfen Sie besser zu behandeln* Nutzung auf verschiedenen Geräten mit Datensynchronisation (viele unterstützte Plattformen)* Verwaltung der Daten von mehreren Personen möglich* Medikamentenverwaltung mit Medikamenten-Vorrat* Weitere Vitalwerte optional (Blutzucker, Gewicht, Körpertemperatur, Ein-/Ausfuhr)* Extras: BMI-, Salz- und Blutdruck-Rechner, Blutdruck-Lexikon

- Beurer BC 57- Beurer BM 57- Beurer BM 85- Medisana BW 300 connect- Medisana BU 530 connect- Medisana BU 550 connect- Medisana BU 575 connect- Sanitas SBM 37- Sanitas SBM 67* Entwickelt in Deutschland* Alle Inhalte medizinisch fachlich geprüft* Anonyme oder pseudonyme Nutzung möglich* Keine Weitergabe von Daten an Dritte oder sonstige Nutzung der Daten* Dauerhaft sinnvolle Nutzung kostenlos möglich, keine Kostenfalle* Healthon-App Ehrenkodex für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen in Apps (Ver 5.26)* Eine gute Übersicht und einfache Bedienung, findet Carefully* Die Gesundheits-App BlutdruckDaten überzeugt, sagt GesünderNet* Nützliche Gesundheits-App meint Focus Online* Ausgezeichnet als Top Health App von Ärzten bei HealthTap* Empfohlen von der Hochdruckliga Österreich (Österreichische Gesellschaft für Hypertensiologie)* Empfohlen durch Bundesverband Niere e.V. & PKD Familiäre Zystennieren e.V.... weitere Expertenmeinungen unter https://www.blutdruckdaten.de/ Die Anwendung ermöglicht die Eingabe von Blutdruck und Puls und Datum/Uhrzeit.Außerdem kann zu jeder Eingabe ein Kommentar hinzugefügt werden und bestimmt werden, ob die Werte für die Statistik beachtet werden sollen. Beispielsweise um eine Messung direkt nach dem Training nicht in die statistische Auswertung einfließen lassen.In Zusammenarbeit und mit Beratung des Bundesverband Niere e.V. haben wir die Erfassung um zusätzliche Vitalwerte ergänzt (Gewicht, Blutzucker (Glukose), Körpertemperatur, Ein-/Ausfuhr). Diese Eingaben sind optional in den Einstellungen aktivierbar.Die Benutzung kann ohne Registrierung erfolgen oder mit einer kostenlosen Registrierung. Das ermöglicht dann auch die Eingabe und Auswertung über den PC im Browser. Dort gibt es auch eine Importfunktion, falls Sie bisher Werte in einer Tabellenkalkulation erfasst haben. Näheres dazu unter https://www.blutdruckdaten.de/ Die App dient zu Erfassung der Blutdruckdaten. Eine direkte Messung des Blutdruck ist technisch nicht möglich. Sie benötigen weiterhin ein Blutdruckmessgerät.