Herbstdepressionen - gib ihnen keine Chance dich traurig zu machen

24.09.2018, 19:04 Uhr

Es beginnt meist ganz langsam und wenn man es erkennt, ist man schon mitten drinnen. Ich weiß wovon ich spreche, denn nach meinem persönlichen Burnout kommen diese Anzeichen jedes Jahr wieder - und obwohl ich es ganz genau weiß, will ich es doch nie wirklich wahrhaben. So viele Menschen leiden darunter und wenn man nichts dagegen tut, ist die Gefahr, dass die Symptome sich verschlimmern bzw. Teil des Lebens bleiben - leider relativ hoch.Ratsam ist es aber immer mit seinem Arzt zu sprechen und wenn nötig die unterstützende Hilfe von Medikamenten bzw. Homöopathie anzunehmen. Es hat mir aber sehr geholfen, dass ich ganz stark an mir selbst zu arbeiten begonnen habe. Ich habe meinen Weg hinterfragt, denn alles was unseren Geist und unsere Seele belastet, wirkt leider nur verstärkend auf diese, sowieso schon belastenden Gemütszustände.Ich habe aus dem Erlebten gelernt und ganz intensiv an mir gearbeitet. Da ich für mich einen Weg gefunden habe, es zu "spüren" wenn ich gegensteuern muss,Jeder Mensch ist anders, hat seine ganz eigene innere Uhr und seinen persönlichen Lebensstil. Arbeit und das persönliche Umfeld sind ebenso große Faktoren - deshalb rate ich allen Betroffenen,. Hilfe annehmen, damit das Leben wieder lebenswert ist und wir die Schönheiten des Herbstes in vollen Zügen genießen können.