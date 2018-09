Chronikabend in Oetz: Beeindruckende Dokumentation des Dorflebens

24.09.2018, 09:16 Uhr

Unglaublich was sich so im Laufe eines Jahres in einer Gemeinde ereignet. Im Saal „Ez“ lieferte Ortschronist Sieghard Schöpf am 14.9. bei der Vorstellung der Gemeindechronik 2017 einen imposanten Beweis dafür.

OETZ. Über 160 Oetzer, Chronisten und Interessierte aus den Nachbargemeinden konnten sich an diesem Abend ein gutes Bild vom Jahresreigen in Oetz machen.Mit Beharrlichkeit, großem Einsatz und der für einen Chronisten notwendigen Brise von Enthusiasmus geht Sieghard Schöpf seit Jänner 2015 in Oetz auf Spurensuche. Als er damals vom langjährigen Ortschronisten Ing. Pius Amprosi die Nachfolge angetreten hat, betrat er Neuland. Aber in kürzester Zeit schloss der gebürtige Hubener mit dem neuen Metier Freundschaft. Seine technischen Fähigkeiten ermöglichen ihm eine durchgehende Dokumentation der Geschehnisse mit Fotos und Videos.

Exzellente Arbeit geleistet

„Das was Sieghard für die Chronik leistet verdient sich größter Wertschätzung. Nicht nur, dass er so gut wie bei jeder Veranstaltung live vor Ort ist, er steckt zusätzlich unglaublich viel Zeit in die umfangreiche und perfekte Dokumentation der Ereignisse. Oetz hatte mit Pius Amprosi einen exzellenten Chronisten und hat mit Sieghard einen neuen, exzellenten bekommen“, so Bezirkschronist Manfred Wegleiter. Ebenfalls begeistert zeigte sich Bürgermeister Hansjörg Falkner über die Arbeit des Ortschronisten. „Bewundernswert was Sieghard alles festhält. Spätere Generationen werden es ihm danken. Verheimlichen kann man dem Sieghard nichts“, so das Gemeindeoberhaupt schmunzelnd. Der Ortschronist bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Vereinen und dem Team der Bücherei, das ihn auch bei der Organisation zur Ausstellung tatkräftig unterstützte.Neben der Präsentation der Dorfchronik 2017 zeigte der Ortschronist an diesem Abend Fotos von Oetzerau, Oetzerberg, Schlatt, Schrofen und Kircheben und eine Zusammenfassung der Jahresereignisse mittels Videosequenzen. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung vom Chor der „Männerschola Oetz“.294 Veranstaltungen dokumentiert, drei Fotobücher mit 1000 Fotos gestaltet, rund 500 Fotos ausgedruckt und beschriftet, 11 Videofilme von besonderen Ereignissen hergestellt, umfangreiche Statistiken (Einwohner, Kirchenein- und -austritte, Geburten, Hochzeiten, Jubiläen usw.) gemacht, tausende Digitalfotos gespeichert – das war die Arbeit von Sieghard Schöpf 2017.