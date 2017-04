Das war "Firn, Wein & Genuss" 2017 - Top Winzer auf Tirols höchstem Gletscher

27.04.2017, 09:53 Uhr

Ein Genussmarathon auf höchstem Niveau – die 8. Auflage von Firn, Wein & Genuss am Pitztaler Gletscher wurde begleitet von traumhaftem Firnwetter und spritzigen Weinen.

PITZTAL. Die Eventreihe Firn, Wein & Genuss startete am Freitag den 21. ganz traditionell mit der höchsten Weinverkostung im Café 3.440 umgeben vom einzigartigen 360°-Panorama auf über 50 Dreitausender, sowie traumhaften Firnfahren bei besten Pistenbedingungen. Am Abend erfreuten sich die Gäste bei der „Pitztaler Wein- und Gourmetnacht“ an einem 9-gängigen-Menü aus regionalen Produkten von den Pitztaler Spitzenköche. "Die Menge allein macht nicht das Essen aus - es geht um den Genuss mit allen Sinnen, um das „sich Zeit nehmen“ und wieder bewusster genießen" so Spitzenkoch Robert Brugger aus dem Hotel Vier Jahreszeiten. Neben Champagner-Degustation und der Vorstellung von Tiroler Edelbrände aus dem Brennerei Dorf Stanz standen auch hier vor allem die Weine im Mittelpunkt. Den Genuss für das Auge lieferte die exklusive Modenschau von „Riml Sport“ mit ihren tollen Modellen und Neuheiten aus der Sport-Fashionwelt.Auch am Samstag präsentierte der Pitztaler Gletscher schönstes Firnwetter für den zweiten Skitag inkl. Champagnerverkostung in eine der Gletscherhöhlen. Zum kulinarischen Abschluss lud ab 16.00 Uhr das „Pitztaler Weinfest“ in die Pitztaler Alm ein. Ausgelassenes Beisammensein bei einem guten Tropfen der Winzer, ein reichhaltiges Gourmetbuffet mit regionalen Schmankerln und die mitreißende musikalische Unterhaltung der Band „Dureggers“ sorgten für einen stimmungsvollen Ausklang von Firn, Wein & Genuss 2017 im Pitztal.