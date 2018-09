Erste "Ladies Night" im FMZ Kino

19.09.2018, 21:23 Uhr

(dl)Der Premiere am vergangenen Mittwoch sollen zukünftig ähnliche, spezielle Kinoabende folgen. Die Verantwortlichen im FMZ Kino planen weitere, so genannte, "Sneak Previews", bei denen Cineasten mit einem noch nicht in den Kinos angelaufenen Film überrascht werden sollen. Für gute Laune und beste Stimmung, schon vor Filmbeginn, sorgte vergangenen Mittwoch ein kleiner Sektempfang. Bald soll es ein Pendant auch für männliche Besucher geben. Die "Ladies" scheinen ihren speziellen Kinoabend im FMZ jedenfalls genossen zu haben.