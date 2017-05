Fotografieren verändert den Blick auf die Welt – #einfachnäherdran

14.05.2017, 00:30 Uhr

Markus Trenkwalder will als Regionaut (Leserreporter) die Freude am Fotografieren und positive Gedanken weitergeben.

: Markus Trenkwalder: Mai 2013: Imst, TirolZunächst hat Markus nur Einzelbilder als Regionaut veröffentlicht. Da er bei Veranstaltungen Fotos gemacht hat, kam ihm der Gedanke, auch über diese Veranstaltungen zu berichten. Sein Einsatz zeigte Erfolg, denn inzwischen wird Markus per Mail oder auch über Facebook aus ganz Österreich zu Veranstaltungen wie Vernissagen eingeladen, um über diese zu berichten. "Durch das Fotografieren geht man mit ganz anderen Augen durch die Gegend. Man sieht viel mehr, vor allem die schönen Dinge", erzählt er. Nicht nur das motiviert Markus zum Fotografieren, sondern auch die kreativen Ideen, die man damit umsetzen kann. Die Beiträge von Markus kommen immer wieder ins Bezirksblatt. Selbst auf die Titelseite hat er es schon geschafft! Von Anfang an hat ihn die Redaktion in Imst unterstützt. "Sie haben auch immer ein offenes Ohr für mich", bedankt sich Markus bei den Bezirksblatt-Mitarbeitern.Markus fotografiert schon sehr lange. Regionaut ist er geworden, damit andere an seiner Freude zu fotografieren teilhaben können. Er möchte mit seinen Fotos Freude und positive Gedanken verbreiten. Als Regionaut hat er dazu die Möglichkeit bekommen. Reaktionen von Lesern sind ihm wichtig: "Dadurch beschäftigt man sich mehr mit der Sache und kann sich dadurch verbessern und weiterentwickeln." Seine Beiträge teilt Markus immer auf Facebook, manche verschickt er aber auch per Mail. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er auch im Bezirksblatt nachsieht, ob sein Beitrag oder Foto abgedruckt wurde. Markus mag aber auch die Beiträge von den Redakteuren und anderen Regionauten.>> Hier geht's zu einem von Markus' Beiträgen >> Hier findest du das Regionauten-Profil von Markus

