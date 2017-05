"Für Fotos kehren wir auch öfter um!" – #einfachnäherdran

09.05.2017, 00:30 Uhr

Regionautin (Leserreporterin) Annamarie Doblander findet Motive in der Natur – und kehrt auch mal mit dem Auto um, um diese zu fotografieren.

Annamarie DoblanderAugust 2011Imst, Tirol"Positiv denken, mit offenen Augen durch die Landschaft gehen und sich auch an Kleinigkeiten erfreuen!": Fotografieren ist für Annamarie ein Ausgleich zum Alltag. Interessante Dinge sieht sie oft dann, wenn sie mit ihrem Hund Timo spazieren geht. Aber auch wenn sie am Wochenende mit ihrem Mann unterwegs ist, sieht sie viele spannende Motive – immer wieder macht auch ihr Mann sie auf diese aufmerksam. "Schon öfter sind wir mit dem Auto wieder umgekehrt und ich habe ein Foto gemacht", meint Annamarie. Aber Annamarie fotografiert nicht nur, sie schreibt auch immer wieder einmal Texte über Veranstaltungen, auf denen sie gewesen ist. Manchmal schreibt sie auch Artikel über Dinge, die ihr gut gefallen haben. Neben dem Fotografieren sind ihr Gesundheit und die Familie wichtig. Auch die eigene Zufriedenheit spielen eine große Rolle im Leben von Annamarie.

Annamarie ist Regionautin geworden, weil sie ihre Schnappschüsse gerne an andere weitergeben möchte. Als Regionautin hat sie viele neue Motive entdeckt, aber auch viele andere Menschen kennengelernt. Sie freut sich immer über die Reaktionen der Leser. Besondere Freude bereitet es Annamarie, wenn ihr jemand sagt, dass er immer in das Bezirksblatt schaut, ob wieder ein Foto von ihr abgedruckt ist. Auch andere Regionauten hinterlassen viele nette Kommentare unter ihren Fotos. Selbst schaut Annamarie immer gleich am Mittwoch, ob ein Schnappschuss von ihr in der Zeitung ist. Ihre absoluten Lieblingsfotos sind die von ihrem Hund Timo. Aber auch sonst mag sie Bilder von der Sinnesbrunnkapelle oder von der schönen Landschaft aus ihrer Umgebung.