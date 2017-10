Kreativmarkt bei Feinkost Huber in Sautens

Feinkost Huber , Dorfstraße 60 , 6432 Sautens AT

Am Donnerstag, 19.Oktober von 9 bis 17 Uhr, Freitag, 20. Oktober von 9 bis 17 Uhr und Samstag, 21.Oktober von 9 bis 12:30 Uhr findet bei Feinkost Huber in Sautens ein Kreativmarkt statt. Es erwartet sie Kreatives aus Holz, Papier, Filz, Beton und Stoff.

Erstmalig können dort auch die kleinen Kunden in der Kinderecke ihre Kreativität unter Beweis stellen.

Auf Ihr kommen freut sich Familie Huber.



Unter anderem findet man bei Feinkost Huber auch das ganze Jahr über Schmuck, Seifen, Stirnbänder, Beanies sowie Zirbenholzherzen (auf Wunsch auch graviert) und vieles mehr.



Vorbeischauen lohnt sich immer :-)