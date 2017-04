Tag der Regionanalität in der LLA Imst begangen

28.04.2017, 15:49 Uhr

Bei den Mädchen, in der sogenannten Hauswirtschaftsschule, wurde aus dem wertvoll gewonnen Korn beispielsweise Brot oder Kuchen gebacken. Bis zu 120 Personen werden in der Großküche täglich verköstigt und das Essen im Rahmen der Servierkunde fachkundig kredenzt.Am Tag der Regionalität in der Landwirtschafts- und Hauswirtschaftsschule wurde auch klar gemacht, dass die Ausbildungen in diesen Bildungseinrichtungen längst nicht nur für Jugendliche aus Bäuerlichen Familien interessant ist. Es waren zukünftige Kindergartenpädagoginnen genauso unter den SchülernInnen wie Altenpflegerinnen und Krankenschwestern. Bei den Burschen waren es beispielsweise Tischler, Schlosser oder Mechaniker. Eine solide Basis ist die Ausbildung in den beiden Schulen auf jeden Fall und ein Blick hinter die Schultüren lohnt sich.