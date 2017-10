6. Abokonzert der Akademie St. Blasius

Das sechste Abokonzert der Akademie St. Blasius unter der Leitung von Karlheinz Siessl findet am Freitag, dem 3. November 2017, um 19 Uhr, in der Kirche in Ötztal-Bahnhof statt.Maia Ciobanu (* 1952) · Konzert für Klarinette und Streicher (2004, ÖEA)Cristian Miclea (Timisoara), KlarinetteJoaquín Rodrigo (1901 – 1999) · Concierto de Aranjuez (1939)Stella Maria Schletterer, GitarreManuel de Falla (1876 – 1946) · El Amor Brujo (1914/15, Konzertfassung)Kooperation mit Jeunesse Innsbruck und dem Rumänischen Kulturinstitut Wien

Magische Melodien und leidenschaftliche Rhythmen verspricht die Akademie St Blasius unter Karlheinz Siessl. Zuerst ein exklusiver Einblick in die temperamentvolle Musikszene Rumäniens: Die renommierte Komponistin Maia Ciobanu (* 1952) ist anwesend, wenn der charismatische Klarinettist Cristian Miclea die virtuose Solostimme in der österreichischen Erstaufführung ihres Konzerts für Klarinette und Streicher spielt. Danach ist in Tirol endlich wieder das weltberühmte „Concierto de Aranjuez“ von Joaquín Rodrigos (1901 – 1999) zu hören! Dabei führt die Tiroler Gitarristin Stella Maria Schletterer das große Symphonieorchester an auf dem Weg durch die barocken Schlossgärten bei Madrid. Duftende Magnolien, zwitschernde Vögel und plätschernde Brunnen erwarten die Zuhörer. Zum Abschluss zündet Manuel de Falla (1876 – 1946) im Orchesterwerk „El Amor Brujo / Der Liebeszauber“ ein Feuerwerk aus spanischen und lateinamerikanischen Rhythmen! Karten über www.oeticket.com, akademie.st.blasius@aon.at oder Tel. 0664 8472871.