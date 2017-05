Alpenverein Imst mit neuer Obfrau

02.05.2017, 09:25 Uhr

Neben Obmann Markus Welzl verabschiedeten sich einige weitere langjährige Ausschussmitglieder von ihren Funktionen. So etwa Norbert Zobl (12 Jahre Alpinreferent). Ihm folgt Christine Welzl. Alpenverein-Urgestein Richard Grüner übergibt nach 27 Jahren die Komm-mit Gruppe an Martin Flür und Jürgen Thaler nach 22 Jahren (mit drei Jahren Unterbrechung) die Leitung der Hochgebirgsgruppe an Marco Pfefferle. Ebenso scheidet Baureferent Hannes Grabenweger aus. Sein Nachfolger ist Markus Welzl, der somit im Ausschuss verbleibt und sich weiterhin um die Agenden der Muttekopfhütte kümmern wird.