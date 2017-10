App-Tipp: "Zivilschutz Land Tirol"

20.10.2017, 00:00 Uhr

In dieser App erfährt der Nutzer wichtige Informationen über verschiedenste Themen des Zivilschutzes:Bedrohungen: Auflistungen der am häufigsten stattfindenden Bedrohungen in Tirol. Du erhältst alle wichtigen Informationen zur Bedrohung und bekommst Ratschläge, wie du dich im Falle einer Bedrohung verhalten musst und wie du vorsorgen kannst.

Vorrat: Hinweise und Tipps, wie du einen Vorrat für Notsituationen anlegst.Checklisten: Hier findest du Checklisten zum Abhaken für die Themen Vorrat, Vorsorge für Energieausfall, Brandschutz, Dokumentensicherung und Notgepäck.Mehr: Kontakt zur Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Landes Tirol, Links zur „Notruf“-App und „Lawine Tirol“-App sowie ein Feedbackformular.Hier geht's zum Download: itunes App-Store oder Google Play Store