Ausstellung „Art meets friends" - Bilder von Heidi Rainalter in der Tschett Feuergalerie in Imst

07.09.2018, 22:24 Uhr

IMST(alra). Nach längerer Pause öffnete der Imster Feuerkünstler und Galerist Gebhard Schatz am 6. September seine kleine aber feine Tschett Feuergalerie. Grund dafür war das Ausstellungswochenende der Landecker Malerin Heidi Rainalter.

Unter dem Motto „Art meets friends" präsentierte Rainalter 17 Acrylbilder, die aus dem Zeitraum von 2010 bis 2018 stammen. Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf die enge Verbindung zu Freunden und auf das Potenzial, das im Miteinander steckt. Aber Heidi Rainalter beruft sich auch auf die Liebe zur Kunst und zur Kreativität mit der sie ihren Freundeskreis angesteckt hat. Im Malen sieht Rainalter in erster Linie einen befreienden und entspannenden Prozess, in dem der notwendige Ausgleich zum Alltag entsteht.

Schicht für Schicht

Reger kultureller Austausch

Inspiration holt sich die Landeckerin auch in Kursen und Workshops, etwa bei Gerald Kurdoglu Nitsche und Ilona Griss-Schwärzler. Unter anderem eignete sie sich verschiedene Techniken aus dem Bereich der abstrakten Acrylmalerei bei der Imster Künstlerin Daniela Pfeifer an, die sie in ihren Arbeiten deutlich zum Ausdruck bringt. Die Collagetechnik, das Schütten und Fließen von Farben, das Übereinanderlegen einzelner Schichten und Texturen prägen den Bildaufbau der farbintensiven Bilder, die Rainalter in Imst zeigt. In der Abstraktion und in der Freiheit des Ungeplanten fühlt sie sich laut eigener Aussage ihrem Stil und ihrer Persönlichkeit am Nächsten. Gerne greift Heidi Rainalter auch bei der Wahl der Titel auf die Vorschläge ihrer Freunde zurück und nennt etwa eine Bildserie der Schau "Die Kraft der Vision" – mit dem Wunsch, dass die Kraft ihres Ausdrucks den Betrachter zu eigenen Gedankengängen und Visionen anregen möge.Hausherr Gebhard Schatz war hocherfreut über den großen Andrang und rief das Publikum in seiner Ansprache dazu auf, das Leben und die Kunst in seinen Räumlichkeiten zu feiern. Schatz plant wieder vermehrt Ausstellungen mit Künstlern aus den Nachbarregionen zu organisieren, um den kulturellen Austausch in Imst zu fördern. Musikalisch wurde der Vernissageabend von Florian Lechleitner an Gitarre und Gesang begleitet.Ausstellungsdauer: 6.-9. September 2018Tschett Feuergalerie Imst, Pfarrgasse 8Öffnungszeiten: Freitag 7. September 17.00 -21.00 UhrSamstag 8. September Brunch von 10.30 - 14.00 UhrSonntag 9. September 14.00 - 18.00 Uhr