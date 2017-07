Autoüberschlag in Wildermieming

23.07.2017, 13:53 Uhr

Bei KM 5,6 wollte er zwei vor ihm fahrende PKW’s überholen, als er bereits auf der Gegenfahrbahn war scherte der vor ihm fahrende 85jährige deutsche Staatsbürger ebenfalls aus und es kam zu einer seitlichen Kollision.Während der 85jährige seinen PKW in einem angrenzenden Feld zum Stillstand brachte, überschlug sich der PKW des 23jährigen mehrmals und kam in einem angrenzenden Maisfeld zum Stillstand.Der 23jährige und sein 22jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vom Notarzthubschrauber bzw der Rettung Telfs in die Klinik Innsbruck gebrachtDer 85jährige Lenker blieb unverletzt.