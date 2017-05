Bauer unser – Filmvorführung und Podiumsdiskussion

Am Mittwoch, dem 18. Mai, findet im Agrarzentrum West in Imst eine große Filmvorführung des Films "Bauer Unser" mit anschließender Podiumsdiskussion statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.Kartenvorverkauf: 7 Euro, erhältlich in allen Raiffeisenbanken, bei Forum Land unter Tel. 0512-59900-57 oder forum.land@tiroler-bauernbund.at (Ermäßigung für Raiffeisen-Club-Mitglieder). Abendkasse: 9 Euro.Was ist Landwirtschaft? Was ist die richtige Form der Landwirtschaft für Österreich? Die Dokumentation "Bauer unser" über den angeblichen Ist-Zustand der heimischen Landwirtschaft hat Staub aufgewirbelt. Forum Land zeigt den Film und will anschließend über die Inhalte diskutieren. Denn als Diskussionsbasis, gespickt mit provozierenden und verstörenden Statements, hat er aber zweifellos seine Berechtigung. Laut Filmkritiken ist eine Stärke des Filmes, dass er ungeschönt die Situation in modern geführten heimischen Bauernhöfen zeigt und diese mit den dazugehörigen Statements von Bauern verbindet. Als eine Schwäche wird angegeben, dass der Film in die gefährliche Nähe üblicher Schwarz-Weiß-Malerei und Simplifizierungen von hochkomplexen Sachverhalten abrutscht. Mach dir dein eigenes Bild!

Sieghard Krabichler, Chefredakteur der Bezirksblätter, Dr. Johannes Abentung, Direktor des Österreichischer Bauernbund, Bauer Jakob Prantl und Georg Schuler, Geschäftsführer vom Fleischhof Oberland diskutieren gemeinsam mit dem Publikum über Inhalte und Darstellungen im Film.Forum Land-Bezirksobmann Magnus Gratl.