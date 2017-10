COMPUTERIA an der BHAK Imst - MITEINAND Lernen im IT-Café

Imst : BHAK/BHAS Imst |

Am Dienstag, 17. Oktober 2017 öffnet die Computeria an der BHAK Imst wieder ihre Tore.

Von 14:00 - 16:00 Uhr stehen SchülerInnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Fragen zu Handy, PC, Tablet oder Laptop geht. MITEINAND LERNEN in gemütlicher Atmosphäre! ...heißt die Devise.

Dieses kostenlose Angebot gibt es ab jetzt wieder jeden Dienstag von 14:00 - 16:00 Uhr, an Schultagen.

Veranstaltungsort: BHAK Imst, 2. Stock, Computeria