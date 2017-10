Der Weltcupwinter wird bereits zum 20. Mal in Sölden gestartet (hier die Termine)

05.10.2017, 11:52 Uhr

Die Damen starten am Samstag, 28.10., die Herren am Sonntag, 29.10.2017 in die neue, 51. FIS Audi Skiweltcup-Saison. Hang- und Zielbereich wurden adaptiert, das Gletscher-Restaurant auf 2670 m neu errichtet, ein Lift abgetragen und damit der Zuschauerraum erweitert.

SÖLDEN. Als am 18. August 1989 der Skiclub Sölden-Hochsölden ein förmliches Schreiben an den Tiroler Skiverband sendete, mit dem Ansinnen das Weltcup-Auftaktrennen 1991 in Sölden auszurichten, glaubte kaum jemand an die heutige Erfolgsgeschichte des FIS Audi Weltcup Openings in Sölden.Der Gletschercup von 1987, ein Einladungsrennen, bei dem die gesamte Weltklasse startete, war ein voller Erfolg. Als erster Sieger bei einem Skirennen auf einem Gletscher wurde der Franzose Frank Piccard gefeiert. Der FIS Ski Weltcup wird erstmals 1993, dann 1996, 1998, ab 2000 dann jährlich und nun bereits zum 20. Mal in Sölden gestartet. 2017 ist es ein ganz besonderer Auftakt, stehen doch die Olympischen Spiele auf dem Programm. Der Qualifikations-Druck ist vom ersten Rennen an gegeben, denn die Statistik zeigt, dass all jene Athleten, die in Sölden gut abschneiden, in weiterer Folge zu den Gewinnern zählen.

In Deutschland erinnert man sich gerne an den überraschenden Coup von Martina Ertl, die den Weltcup-Auftakt gewann, nachdem sie im ersten Durchgang nur auf Platz 15 rangierte. Ein Weltmeistertitel war die spätere Folge.Dem Franzosen Frank Piccard huschte ein cooles Gletscherlächeln über das Gesicht, als er nicht nur den 1. Gletschercup 1987 gewann, sondern auch ein Auto als Siegerpreis in Empfang nahm. Das Rennen zählte damals nicht zum Weltcup. Im Februar 1988 war der smarte Franzose der gesamten Skiwelt als Super-G-Olympiasieger bekannt. Ein paar Jahre später gewann Piccard dann auch den ersten Weltcup-Riesentorlauf 1993 am Rettenbach Gletscher. Der Stern vom großen Athleten Alberto Tomba begann ebenfalls in Sölden zu leuchten: Er gewann sein erstes Rennen mit Weltklassebesetzung in Sölden, zwar „nur“ ein Einladungsrennen für die Weltklasse – den Ötztaler Gletschercup. Von da an verspürte er Lust auf jene Höhenluft, die es nur ganz oben am Siegespodest zu schnuppern gibt. Gerne kehrt er nach Sölden zurück, denn auch der Weinkeller im Central Hotel und Söldens Après-Ski-Atmosphäre haben es dem Italo-Star angetan.Die Idee der Gletscher-Skiweltcup-Rennen wurden zu Beginn mit Argusaugen beobachtet, umso mehr ist man heute von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugt. Von Anfang an wurden am Rettenbach Gletscher Riesenslaloms für Damen und Herren ausgetragen. Von den möglichen 80 Durchgängen seit 1993 konnten 75 durchgeführt werden. Nach einem extremen Wärmeeinbruch musste das Opening 2006 abgesagt werden. Im Jahr 2010 fiel der 2. Durchgang der Herren einer hartnäckigen Nebelbank im Steilhang zum Opfer, sodass der 2. Durchgang nicht gestartet werden konnte und demzufolge das Weltcuprennen der Herren gesamthaft nicht gewertet wurde.Das Opening in Sölden ist aber auch ein Rennen der Extreme: der Steilhang gilt allgemein als längster 70%iger Steilhang im Riesenslalom-Skizirkus, die Zieleinfahrt dagegen als eine der flachsten. Der Start in 3.040 m ist der höchste in Europa.Beim ersten Weltcup 1993 betrug Anita Wachters Vorsprung auf die Zweitplatzierte Sophie Lefranc-Duvillard 2,23 Sekunden und Ted Ligety feierte 2012 mit 2,75 Sekunden Vorsprung den Rekordsieg vor Marcel Hirscher. Andererseits gab es in der Geschichte des Weltcup-Riesenslaloms nur einmal ein dreifaches Ex aequo Siegerpodest: Andrine Flemmen (NOR), Tina Maze (SLO) und Niki Hosp (AUT) fuhren 2002 die gleiche Zeit. Den knappsten Sieg bei den Herren fochten zwei österreichische Skisstars am Rettenbach Gletscher aus: Im Jahr 2000 siegte Hermann Maier vor Stephan Eberharter mit nur 0,06 Sekunden.Am Rettenbach Gletscher wurden bauliche Maßnahmen gesetzt: ein neues, modernes Gletscher-Restaurant wurde errichtet, der 4er-Sessellift zugunsten des Zuschauerraums abgetragen und die Piste im Zielbereich verbreitert und begradigt. Der flache Zielhang konnte so etwas steiler angelegt werden.Streckenchef Isi Grüner bestätigt: „Ab 10. Oktober steht der Weltcuphang für Trainingsfahrten für die Nationalteams zur Verfügung, vorausgesetzt das Wetter spielt mit.“ Rennleiter Rainer Gstrein koordiniert die Trainingswünsche der verschiedenen Nationen und berichtet: „Mehr oder weniger haben alle Skinationen ihre Wünsche deponiert. Die US-Girls trainierten bereits im oberen Streckenteil, die deutschen Abfahrer kommen in den nächsten Tagen und die österreichischen Herren werden in Kürze ihre Trainingszelte in Sölden aufzuschlagen.“Auch die Fanclubs der einzelnen Stars haben ihr Kommen bereits fix gebucht und werden so wie in den letzten Jahren für Länderspielstimmung am Rettenbach Gletscher sorgen. Beim Rennen selbst schauen tausende Fans aus dem Zielraum zu, die fast den gesamten Rennhang direkt einsehen. Der Blick wandert blitzschnell zwischen „Live Bild“, Videowall und Zwischenzeittafel. Je nachdem wie die Uhr anhält geht ein tiefer werdendes Raunen oder ein Jubelschrei durch die Massen. Die Rennfahrer müssen sich auf ihr Gefühl verlassen und glauben Zeit gutmachen zu müssen, attackieren weiter – und dem Publikum gefällt`s. Emotionen entladen sich, Fahnen werden geschwenkt, Trompeten geblasen, Glocken geläutet, Applaus. Skiweltcup hautnah, bequem wie fast nirgends im Skizirkus, wird erlebt, Damen- und Herrenrennen mit dem gleichen Start und Ziel, dem selben Steilhang. Es geht um Weltcuppunkte und um Kristall, von Anfang an! Dem ersten Kräftemessen der Ski-Elite bei Damen und Herren, steht also in der Olympia Saison 2017/2018 nichts mehr im Wege.Info und Tickets:www.skiweltcup.soelden.comDie Akkreditierung ist geöffnet unter:13.00 - 16.00 Uhr FIS FORUM ALPINUMab 17.00 Uhr KRONE Weltcup-Party18.30 Uhr Startnummernverlosung Damenanschl KRONE Weltcup-Party10:00 Uhr 1. Lauf RTL DamenParty mit dem Ö313:00 Uhr 2. Lauf RTL Damenanschließend Siegerehrung Damen; Party mit dem Ö317:00 Uhr Parade der Fanclubs; KRONE Weltcup-Party18:30 Uhr Siegerehrung Damen18:45 Uhr Startnummernverlosung Herrenanschl. KRONE Weltcup-Party20:00 Uhr ORF Radio Tirol Weltcup Party mit Nockalm Quintett,Fredy Pfister Band, DJ Alex;10:00 Uhr 1. Lauf RTL Herrenanschl. Party mit dem Ö313:00 Uhr 2. Lauf RTL Herrenanschließend Siegerehrung RTL Herren;Party mit dem Ö3Prämierung der Fanclubs