Einblicke auf "Gemeinsamkeiten" - kreatives Handwerk u. feines Design von Barbara Lott und Melitta Abber

06.05.2017, 14:00 Uhr

Melitta Abber widmet sich der Fertigung von Designobjekten für den Wohnbereich - zu sehen waren sorgsam ausgewählte antike Holzrahmen, unterlegt mit Fotomotiven und zum edlen Serviertablett umgearbeitet. Weiters Lampenschirme aus Metall - ihnen verleiht Abber in der Bearbeitung mit fein aufgefädelten Perlenschnüren eine elegante und verspielte Note zugleich. Ebenso praktisch wie ansprechend sind die handgewebten Sitzunterlagen, Yogamatten und Teppiche, die Abber selbst aus Schafwolle webt.

Barbara Lott, die mit ihrem Label "Lott of Lot" immer wieder durch neue Ideen im Bereich Recycling, Schmuck und Fashion besticht, bot eine umfassende Auswahl ihrer "Flexy"-Kreation an. Das beliebte Kleidungsstück erweist sich variabel und ist als Hüftschal, Rock, Top oder Halswärmer tragbar. Ein modischer Hingucker, den Barbara Lott mit immer neuen Stoffkombinationen belebt. Ihre Schmuckkreationen sind in einer Kombination aus neuen und alten, wieder verwerteten Materialien gefertigt - zu sehen waren Ketten, Ohrringe und Armbänder.Melitta Abber und Barbara Lott verbindet ein feines Auge für besondere Details und die Liebe für Altes und Gebrauchtes - feinsinnig umgesetzte Ideen und individuelles Design prägten somit auch die zweite Auflage der Ausstellung "Gemeinsamkeiten".Ausstellung "Gemeinsamkeiten" - 5. und 6.Mai 2017 von 9-18 Uhr, 6460 Imst, Floriangasse 6.