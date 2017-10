Erfolgreicher 2.Tauschmarkt in Sautens am 14.Oktober 2017

14.10.2017, 19:51 Uhr

Zusammen kommen, reden miteinander, gut erhaltenes "tauschen" und zum Kauf anbieten und dann noch nebenbei etwas gutes tun.... All das waren die Grundgedanken von Ulli Strigl um einen Tauschmarkt ins Leben zu rufen. Sie holte sich dankbar Informationen und Ratschläge in der Gemeinde wo ihre Wurzeln liegen, und organisierte mittlerweile den 2. Tauschmarkt mit ihren Helferinnen in Sautens. Dieser wurde sehr gerne angenommen, und die Ware die man dort kaufen konnte war in einem super Zustand. Durch die perfekte Vorbereitung der Verkäufer war es ein reibungsloser Ablauf und die Organisatorinnen freuen sich jetzt schon auf den 3. Frühjahrs - Tauschmarkt in Sautens. Genaueres Datum ist noch nicht fest gelegt, wird jedoch früh genug, über die Sautner Kauf - und Tauschmarkt Facebook Seite und den Medien bekannt gegeben.