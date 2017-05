Freiheitliche sehen sich für kommende Wahl gut aufgestellt

14.05.2017, 18:50 Uhr

Die Einigkeit der beiden Oberländer Bezirke und dem Außerfern sei groß, wie noch nie. Alle drei Bezirksobmänner Mathias Venier aus Landeck, Wolfgang Neururer aus Imst und Fabian Walch aus Reutte bekräftigen die enge Zusammenarbeit ihrer Bezirksorganisationen. Sichtlich stolz zeigte sich auch der freiheitliche Landeschef Markus Abwerzger über die Oberländer Zusammenarbeit und bekräftigte, dass „es gilt die schwarz-grüne Mehrheit im Land zu brechen und deutlich zweitstärkste Kraft in Tirol zu werden.“Das Tiroler Oberland und Außerfern biete viele gemeinsame Themen, welche den Freiheitlichen unter den Nägeln brennen. Bei einer pressekonferenz in der vergangenen Woche wurden die illegalen Grenzübertritte am Reschen, das Verkehrsproblem, vor allem am Fernpass und die Abwanderung, allem voran die hohe Jugendabwanderung genannt. Diese und weitere Probleme wollen die drei Bezirke mit ihren gemeinsamen Kandidaten angehen.