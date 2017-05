Frühjahrskonzert der Musikkapelle Tumpen

Am Donnerstag, den 25. Mai 2015 (Christi Himmelfahrt) lädt die Musikkapelle Tumpen unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Damian Brüggler zu ihrem Frühjahrskonzert ein. In Oetz im Saal „Ez“ wird die Musikkapelle Tumpen um 20:15 Uhr gemeinsam mit dem eigenen Jugendorchester das Konzert mit „The Olympic Spirit“ eröffnen. Es folgen drei weitere Werke – The Young Artist, Firework und Final Countdown – die gemeinsam mit dem Jugendorchester aufgeführt werden. Mit zwei Märschen und dem Solostück „Beautiful Colorado“, bei dem die Solistinnen Verena Köck und Sonja Mair zu hören sein werden, wird der erste Teil beendet.

Der zweite Teil wird mit „Olympic Fanfare and Theme“ eingeleitet, es folgen die Konzertpolka „Alpenklang“ und ein weiteres Solostück, diesmal für Klarinette – Solist Johannes Maurer. Mit einer „Donau-Reise“ und der Egerländer Polka „Späte Liebe“ wird das Frühjahrskonzert der MK Tumpen beendet.

Durch das Programm führt in gewohnter Weise Elisabeth Jäger.

Bereits zwei Tage später, am 27. Mai 2017 wird das Konzert nochmals in Umhausen, im Saal des Kurzentrums aufgeführt (Beginn 20:15 Uhr). Die Musikantinnen und Musikanten der MK Tumpen freuen sich auf zahlreichen Besuch.

Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden erbeten.