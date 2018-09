Ganz Imst radelt am 22. September

09.09.2018, 15:43 Uhr

Von 13.00 bis 17.00 Uhr wird in der Imster Innenstadt ein reichhaltiges Programm geboten das ganz im Zeichen des Fahrrads steht:Räder und E- Bikes werden präsentiert und stehen zum Test bereit. Beim Radparkour kann die Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden und am Reparaturstand kann man sich Tipps zur Instandhaltung des eigenen Radls holen.Die MobilBar des Klimabündnisses gibt neben der Möglichkeit der Fahrradregistrierung auch Informationen zum Radwettbewerb und zur VVT-Ticketaktion „I nimm eich mit!“, denn am 22.9. und 23.9.2018 können alle Jahres-Ticket-BesitzerInnen 4 FreundInnen gratis in den Tiroler Öffis mitnehmen!Beim Kindererlebniszentrum des Ökozentrums kommen die Jüngsten auf ihre Kosten. Neben Kinderschminken kann gebastelt und geforscht werden. Eine Hüpfburg bietet Spaß und Bewegung.Bei der alten Feuerwehrhalle:Ab 13 Uhr: Gemütliches Beisammensitzen bei Musik, Würstel und Getränken.15 Uhr: Treffpunkt zur Familienradrundfahrt „Brunnenralley“ mit spannenden Aufgaben.17 Uhr: Ehrung der Teilnehmer des Radwettbewerbs 2018