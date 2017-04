Am Montag, dem 22. Mai startet in Umhausen wieder ein Geburtsvorbereitungskurs. für werdende Mütter ab der 22./23. SSW in sechs Einheiten.

Kursinhalt: Gymnastik und Atemübung jeweils montags von 19–20 Uhr, in der VS Tumpen, sowie einen Partnerabend mit Säuglingspflege und einen Stillabend, jeweils am Montag ab 18 Uhr in der Gemeinde.

Kursdauer: 22. Mai bis 19. Juni.

Bei Interesse und Fragen bitte um Anmeldung unter Tel. 0699-11970134 oder per E-Mail an hebamme.frischmann@gmx.at.