Grünes Licht für neuen Bauhof

05.05.2017, 11:09 Uhr

SILZ (pele). Es steht außer Zweifel, dass der bestehende Silzer Bauhof im Ortsteil Zange längst nicht mehr den aktuellen Erfordernissen gerecht wird. „Besonders die Zufahrt stellt für die stets voluminöser werdenden Lastkraftwagen ein immer größeres Problem dar“, weiß Bürgermeister Helmut Dablander.Nun beschlossen die Silzer Mandatare in ihrer vergangenen Sitzung eine Bauhof-Neubau. Dieser wird auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet realisiert, das sich im Besitz der Agargemeinschaft Silzer Alpe befindet.

Dablander: „1700 Quadratmeter der zur Verfügung stehenden Fläche werden der Gemeinde für einen Zeitraum von 50 Jahren verpachtet. Außerdem siedelt die Agrargemeinschaft auf dem Restgrund noch einen kleineren Gewerbebetrieb an. Die Gesamtkosten für den Bauhof-Neubau werden sich auf rund eine Million Euro belaufen.“Nach Fertigstellung des neuen Bauhofes wird der alte im Ortsteil Zange in Absprache mit der Agrargemeinschaft, der Garage und Grund gehört, geschliffen. „Für uns ist diese Entwicklung gewissermaßen ein Segen, denn durch die frei werdende Fläche schaffen wir eine für Silz dringend notwendige Baulandreserve“, freut sich der Gemeindechef.Beschlossen wurde vom Silzer Kommunalparlament auch die auf einer durchgeführten Bedarfserhebung ab Herbst angebotene Nachmittagsbetreuung. Entsprechende Räumlichkeiten in der Neuen Mittelschule und im Polytechnikum werden für diese Zwecke adaptiert.