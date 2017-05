Heilige Messe am Pitztaler Gletscher in der Kapelle des weißen Lichts

04.05.2017, 11:36 Uhr

"Wir glauben und denken alle an den Frieden. Wir denken auch an unsere momentane persönliche Situation, vor allem, wie geht es in Zukunft weiter? Mit den täglichen Schlagzeilen aus den Medien rund um die Erde sind wir sehr besorgt und stellen uns die Fragen: Warum? Wieso? Vor allem: Wo geht die Reise mit uns hin?Wir glauben hier in unserer Heimat Gott sei Dank an Hoffnung, Liebe und natürlich ganz fest an den „Frieden in der Welt“, obwohl wir nie wissen, welche Schlagzeilen uns morgen wieder erwarten werden. Daraus entsteht Angst und Angst ist ein schlechter Berater, denn Herr Jesus Christus und die Gottes Mutter Maria haben auch oft in Angst und Besorgnis gelebt. Sie haben dennoch als Vorbilderfür unsere Glaubensgemeinschaft nie die Liebe und Hoffnungan den Glauben des Friedens aufgegeben," so die Botschaft des Gottesdienstes.