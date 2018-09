Hobbyarchäologen können sich an Grabung beteiligen: Via Claudia Augusta auf der Suche nach dem heiligen Ort

23.09.2018, 21:19 Uhr

Ab Freitag, 24. September wird Teilstück zwischen Tarrenz und Nassereith El Dorado für Hobby-Archäologen.

Die Via Claudia Augusta arbeitet laufend daran, mehr und mehr über die Geschichte der Via Claudia Augusta, ihrer Regionen und Orte zu wissen, ist das doch die Basis für sämtliche anderen Aktivitäten. Im vergangenen Jahr ging man im Rahmen des Interreg-Projektes „Hereditas — Virtual Via Claudia Augusta ITAT 2007“ einer römischen Siedlung in Dormitz auf den Grund. Heuer suchen die Archäologen der Uni Innsbruck im selben Interreg-Projekt nach einem Heiligtum der Latène- und Römerzeit. Bereits in der Vergangenheit wurden in einem kleinen Waldstück in Dollinger-Lager, zwischen Tarrenz und Nassereith, einige interessante Einzelstücke gefunden, die darauf hindeuten: Geschirr, Waffen und andere typische Opfer-Gaben.Univ.-Prof. Grabherr geht davon aus, dass sein Team in dem Waldstück ein Heiligtum finden werden. „Wir wissen aber nicht genau, wo es sich befindet“. Deshalb wird sukzessive an mehreren Stellen gegraben. An der spannenden Suche können zu 2 Terminen auch Interessierte teilhaben. Gegraben wird voraussichtlich ab 24. September, für 2 – 3 Wochen. Die zwei Führungen sind am Freitag, den 28. September und am Freitag, den 5. Oktober, jeweils um 14:00, vorgesehen. Alles hängt aber auch vom Wetter ab. Wenn es länger oder stärker regnet, kann nicht gegraben werden und Grabungsflächen werden nach Möglichkeit abgedeckt, damit sie nicht voll Wasser laufen.„Archäologie ist eine Freiluft-Sport“, schmunzelt Grabherr. Wer Interesse hat und auf Nummer sicher gehen will, schaut am Besten unter Neuigkeiten auf www.viaclaudia.org oder frägt unter info@viaclaudia.org oder 0664 27 63 555 nach, wo laufend aktuelle Infos zu finden sind und man sich auch für die Führungen anmelden kann. Treffpunkt ist auf alle Fälle die Abzweigung nach Dollinger-Lager.