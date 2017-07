Hunt - Peacekeeper - Kessel

17.07.2017, 15:13 Uhr

So besuchten wir heuer die Knappenwelt bei Tarrenz von Geschäftsführerin Dr. Alrun Lunger - mit dem hervorragenden Giude Karl Zollner ließ man sich in die Welt der Knappen und dem Abbau von Erzen entführen.Anschließend in der Schloss-Stube zu Starkenberg von Judith und Klaus Freigassner (auch er ein Blauhelm) ließ man sich köstlich kulinarisch verwöhnen.

Die Besichtigung der Brauerei Starkenberg mit Sarah Pechtel führte uns in die Geheimnisse der Kunst des flüssigen Goldes - faszinierend auch das Hausmuseum.Nach dem kühlen Eiskeller, hier wurden früher vom nahen Starkenberger See Eisblöcke gelagert - ging es zur Bierverkostung in den traumhaften Rittersaal.Im Shop von Anna Reheis versorgten sich die Kameradinnen noch mit dem einen oder mehreren 6er Tragerln.Wir bedanken uns recht herzlich bei allen für das tolle Gelingen!Wir kommen sicher wieder.Keep PeaceGerhard F. DujmovitsLandesleiter Tirolzur Homepage: