Im Zeichen der Gesundheit- Zum bereits achten Mal lud die Sparkasse Imst AG zum Gesundheitscheck

28.04.2018, 15:43 Uhr

Ernährungslehre und Fitness



Zahlreiche Besucher folgten der Einladung des Geldinstitutes in die Geschäftsstelle Imst und informierten sich vor Ort bei den verschiedenen Institutionen und Firmen über deren Angebot. Das Österreichische Rote Kreuz bot Blutzucker-, Blutdruck- und Pulswert-Messungen an und informierte über den Hausnotruf. Das Orthopädie- und Sanitätshaus montevital stellte Gesundheitsschuhe und Alltagshilfen sowie Produkte der Hauskrankenpflege vor. Weiters leisteten die Experten bei Fragen zur Direktabrechnung mit allen Krankenkassen Hilfestellung. Die Firma Neuroth führte kostenlose Hörtests durch. Die Stadtapotheke Imst vermittelte Basisinformationen zum Thema Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und gab kompetente Tipps zur Erstellung eines individuellen Reisevorsorgeplans.Dipl. TCM Ernährungsberaterin Gabriele Eppensteiner verriet den Gästen wie man mit der Ernährungslehre der Traditionell Chinesischen Medizin nach den fünf Elementen gesund alt werden kann. Interessierte erhielten vom Team des Premium Fitness- und Gesundheitsstudios Injoy Imst eine kostenlose Körperzusammensetzungsanalyse. An der Vitalbar warteten vielfältige Köstlichkeiten – leicht und gesund zubereitet.Sparkasse_Imst_Gesundheitstag_Imst_04: