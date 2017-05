informiert.eltern.werden: AK Infoabend zu Fristen, Karenz, Kindergeld & Co. am 18. Mai in Imst

Imst : Arbeiterkammer |

Am Donnerstag, dem 18. Mai, erfahren angehende Mütter und Väter in der AK Imst von ExpertInnen was sie zu Arbeitsrecht, Beihilfen, Kinderbetreuungsgeld NEU etc. wissen sollten. Außerdem besteht nach den Kurzvorträgen die Möglichkeit zu Diskussion und Fragestellung. Los geht’s um 19 Uhr.



Mit einer Schwangerschaft beginnt ein neuer Lebensabschnitt und es ergeben sich viele Fragen. Antworten erhalten angehende Mütter und Väter beim kostenlosen AK Infoabend „informiert.eltern.werden“ am Donnerstag, 18. Mai, ab 19 Uhr in der AK Imst, Rathausstraße 1.

Zwei Expertinnen und ein Experte beleuchten in Kurzvorträgen verschiedenste Gesichtspunkte: Dr. Birgit Fasser-Heiß, Bezirkskammerleiterin AK Reutte, erläutert „Das Recht der Eltern am Arbeitsplatz“, danach referiert Daniel Entstrasser (TGKK Imst) zu „Finanzielles rund um Geburt und Baby“ und „Kinderbetreuungsgeld NEU“. Abschließend erklärt Psychotherapeutin Dr. Birgit Heltschl „Ein Kind verändert vieles“. Nach jedem Vortrag gibts im ungezwungenen Rahmen die Möglichkeit zur Diskussion, und es können individuelle Fragen gestellt werden.

Anmeldung unter Tel. 0800-225522–3150 oder imst@ak-tirol.com.