James Bond mit Installation in Sölden

27.07.2017, 10:41 Uhr

Entwurf und Entwicklung des Installationskonzepts stammen von Kreativdirektor und James Bond-Art Director Neal Callow (Casino Royale, Ein Quantum Trost, Skyfall und Spectre) in Zusammenarbeit mit dem Chefdesigner von Optimist Inc., Tino Schaedler, und seinem Team. Jakob Falkner, Miteigentümer und Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden kommentierte die Ankündigung wie folgt: „Wir freuen uns, zusammen mit EON Productions und Metro-Goldwyn-Mayer, Bond zurück nach Sölden zu bringen - durch Erschaffung eines wahrlich einzigartigen Erlebnisses im Herzen von Tirol. Zusammen mit den zahlreichen spannenden und abwechslungsreichen Aktivitäten, die in unserer Gegend bereits angeboten werden, wird diese Installation die Stellung von Sölden als ganzjährige Destination für Sport und Unterhaltung stärken.“ Der Name der Kinoinstallation und weitere Details zum Angebot für Besucher werden im späteren Jahresverlauf bekannt gegeben.EON Productions Limited und Danjaq LLC sind Unternehmen im Vollbesitz und unter der Kontrolle der Broccoli/Wilson-Familie. Danjaq ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das neben Metro-Goldwyn-Mayer eine Beteiligung am Copyright der existierenden James-Bond-Filme hält und das Recht an der Produktion zukünftiger James-Bond-Filme kontrolliert. EON Productions, eine Tochtergesellschaft von Danjaq, ist das in Großbritannien ansässige Produktionsunternehmen der James-Bond-Filme und kontrolliert zusammen mit Danjaq die gesamte weltweite Vermarktung. Die 007-Franchise hat seit 1962 vierundzwanzig Filme produziert.