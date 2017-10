Kleidertauschparty – Swappen statt shoppen

Imst : Jugendzentrum |

Kleider machen Leute oder des Königs neue Kleider? Es ist Zeit auszumisten und Platz für "Neues" zu schaffen. Wir widersetzen uns dem sinnlosen Konsum und laden zur kunterbunten Kleidertauschparty am Freitag, dem 13. Oktober, ab 16 Uhr imJugendKULTurzentrum Jayzee Imst.

Ihr habt Klamotten, die in eurem Schrank nur mehr als Mottenfänger dienen, es aber nicht verdient haben in der Altkleidersammlung zu landen, dann bringt eure Schmuckstücke aus vergangenen Tagen mit zur Kleidertauschparty und staubt im Gegenzug ein "neues" schmuckes Teil ab.

Denn nicht nur neu gekaufte Kleidungsstücke können Freude machen. Vielleicht sind es gerade solche, die schon eine "Geschichte" hinter sich haben und nicht noch weiteren Ressourcenverbrauch verursachen oder erneut unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Tauschen und schenken statt fortwährender Konsum – das ist die Idee hinter der Tauschparty: JedeR kann dort Kleidungsstücke abgeben und/oder abgegebene mitnehmen und so ein Zeichen gegen Massenkonsum und Wegwerfgesellschaft setzen.



Vorteile einer Kleidertauschparty:

- soziale und ökologische Aspekte

- kritischer Konsum ist sexy

- second-hand ist hip