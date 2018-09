KUNSTSTRASSE IMST 2018 startet Fotowettbewerb „Zwischenräume – Mein Imst“

20.09.2018, 13:40 Uhr

Fotos erzählen Geschichte

Mitmachen ist nicht schwer

Imst ist vielfältig und bunt. Es existieren zahlreiche versteckte Ecken, die man oft gar nicht mehr wahrnimmt, die aber durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Diesen Gedanken greift der Fotowettbewerb „Zwischenräume – Mein Imst“ auf. Das Thema lässt der Kreativität der Teilnehmenden viel Spielraum. Als Motiv ist alles geeignet, was Imst im Auge des Betrachters einzigartig macht. Ganz nach dem Motto der KUNSTSTRASSE IMST 2018 „Zwischenräume – Nirgendwo ist Nichts“ “ kann jede und jeder individuell seine Eindrücke von Imst vermitteln. Schließlich erzählen Fotos die unterschiedlichsten Geschichten, persönliche und zugleich auch stadthistorische. Bilder sichern anschaulich und facettenreich Impressionen, Wahrnehmungen und Erinnerungen, die ansonsten für nächste Generationen verloren gehen. Das Fotoarchiv der Stadt Imst ist immer auf der Suche nach Bildmaterial. Die Fotografien, die im Rahmen des Wettbewerbes der KUNSTSTRASSE entstehen, werden in das zukünftige Archiv aufgenommen und so ihren Teil zu dieser wichtigen Sammlung beitragen.Am Fotowettbewerb „Zwischenräume – Mein Imst“ können alle teilnehmen, die mindestens 14 Jahre alt sind und gerne fotografieren. Egal ob Handy oder Spiegelreflexkamera: Die technische Ausrüstung spielt keine Rolle. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Fotos einsenden. Eine Jury wird unter alle eingesandten gültigen Fotos eine Vorauswahl treffen. Über die Gewinnerin oder den Gewinner entscheiden die BesucherInnen während der KUNSTSTRASSE IMST 2018. Dem Sieger winken € 250,00. Die Einsendefrist läuft vom 27.09. bis zum 31.10.2018. Informationen zum Fotowettbewerb (Teilnahmebedingungen, Anmeldung) sind unter www.kultur-imst.at oder im Kulturbüro der Stadt Imst, Stadtplatz 11, Tel. 0664 606 98 205, kultur@imst.gv.at, erhältlich.