Legendäre Mojo Blues Band zu Gast beim Jazzknödel in Imst

04.05.2018, 17:05 Uhr

IMST(alra). Der Jazzknödel Nummer 63 war am Programm als kleine Sensation angekündigt - als solche ging der Abend Ende April, auf leichten Abwegen des Jazz, dafür aber mit der legendären Mojo Blues Band für Kenner wohl auch locker durch.

Bereits zum zweiten Mal hat die Truppe rund um Mastermind Erik Trauner auf der Durchreise in die Schweiz einen musikalischen Zwischenstopp im Hotel Hirschen eingelegt. Auf Durchreise - beziehungsweise auf Tour - sind die Mojo´s schon seit 40 Jahren und mehr als 5000 Auftritten - äußerst erfolgreich und international bekannt.Was die Mojo Blues Band beim Jazzknödel servierte, geriet außerordentlich schmackhaft. Stilistisch war die Verbundenheit zu den Wurzeln des Blues und die puristische Auslegung der Musik spürbar. Es bedarf keiner überflüssigen Show um das Können unter Beweis zu stellen. Technisch unglaublich versiert, herrlich locker im Spiel und doch zu einer homogenen Einheit verschmolzen, wurde das Blueskollektiv allen Erwartungen an einen groß angekündigten Abend gerecht.

"The blackest white boys I´ve ever seen", wie der Bluessänger Tail Dragger die Band einst bezeichnete, zelebrierten authentisch ihr Bluesverständnis, ohne rigide am Genre festzuhalten. In angenehmer Offenheit reichten die Songs bis hin zu Soul und Gospel - Hauptsache die Gefühle ließen sich tief und stimmig mit der Kraft der Musik verbinden.Der Funke sprang sofort über - die Band bereitete nicht nur dem Publikum Freude. Trotz aller Professionalität und stattlichem Bandalter gerät der Job für das Blueskollektiv nicht zur einheitlichen Routine. Facettenreich und leidenschaftlich wirkte das Bandgefüge auf der akustischen Reise von Louisiana bis...back to Chicago.Erik Trauner (vocals, guitar, slideguitar, harp), Siggi Fassl (vocals, guitar), Charlie Furthner (piano), Didi Mattersberger (drums) und Herfried Knapp (bass), vermittelten immer wieder neue Frische und Spaß. Das Publikum genoss gut drei Stunden ein echtes und erdiges Konzerterlebnis. Erik Trauner schickte noch ein wichtiges Zitat mit auf den Weg: "Don´t forget...Blues is the healer" - und der Applaus gab dem großen österreichischen Bluesbotschafter wohl mehr als recht.