Liftbergeübung in Hochötz

23.09.2018, 11:48 Uhr

Bergrettung, Feuerwehr und Liftbetreiber arbeiten als Team



Für Bergbahnen ist es Pflicht eine jährliche Bergeübung durchzuführen. Die Bergrettung Ötz nutzte diese Gelegenheit im um im Rahmen der Bezirksübung auch in ihren Reihen das erlernte wieder etwas aufzufrischen. Übungsannahme war ein technischer Defekt an der Ochsengartenbahn in Hochötz, welcher einige Zeit zur Reparatur in Anspruch nehmen wird. Durch die schlechten Sichtverhältnisse am Vormittag war an eine Bergung aus der Luft nicht zu denken. Die Männer der Bergrettung konnten sich nur durch das aufsteigen über eine Stütze, abfahren mittels Bergegerät über das Tragseil, in die Kabinen zu den eingeschlossenen Personen vorarbeiten. Diese wurden von den Helfern mittels Rollgliss zur Mannschaft am Boden abgeseilt. Während unverletzte Personen aus eigener Kraft zum Forstweg aufsteigen konnten, gab es aber auch Unfallopfer die sich durch einen Sprung aus der Kabine schwer verletzt hatten und von den Rettern durch das unwegsame Waldstück mittels Trage geborgen werden mussten. Beim Abtransport zur Bergstation wurden die Bergretter von der Freiwilligen Feuerwehr Ötz unterstüzt.

Hilfe aus der Luft durch das Heli Tirol Team

Übung mit starken Partnern

Beteiligte der Übung



Auch für Flugretter ist es Teil der Aus und Weiterbildung sich an einer Abseilübung zu beteiligen. Da sich das Wetter besserte konnte auch ein Notarzthubschrauber angefordert werden. Aufgabe für die sechszehn Mann der Flugrettung Heli Tirol war die in den restlichen fünf Kabinen noch eingeschlossenen Passagiere aus der Luft zu bergen. Der Flugretter wird vom NAH zur Kabine geflogen, öffnet die Türen und steigt in die Kabine, dort werden jeweils zwei Personen vom Flugretter zum Abtransport mittels Heli vorbereitet, und am Tau der H-135 zur Bergstation geflogen.Florian Falkner Ortsstellenleiter der Bergrettung Ötz freut sich über den sehr disziplinierten Ablauf dieser Übung. Der ein oder andere Fehler schleicht sich bei solch einem Szenario natürlich immer wieder ein, aber dafür werden solche Übungen ja auch durchgeführt. Für die aufgetretenen Fehler werden wir in einer Nachbesprechung Lösungen suchen und auch finden.Bergbahnen Ötz, Bergrettung Ötz, Imst, Jerzens und Rietz mit insgesamt 44 MannHeli Tirol mit NAH H-135 und 16 FlughelfernFreiwillige Feuerwehr Ötzund die zahlreichen zu bergenden Personen