Lions Club West Tyrol Kabarett Abend im Trofana mit Markus Hauptmann

20.04.2018, 21:44 Uhr

Markus Hauptmann Kabarettist und Volksschullehrer erzählte aus seinem Alltag als Lehrer und Papa. Auf der einen Seite ist er Lehrer, und auf der anderen Seite ist er Papa. Er vereinigt also zwei Personen in sich, die sich von Natur aus, sagen wir‘s diplomatisch, nicht wirklich grün sind. Diese zutiefst gespaltene Persönlichkeit hatte für das Publikum natürlich einen riesigen Vorteil - jede Menge Spaß!

Seit mehreren Jahren ist Markus Hauptmann mit seinen Programmen zum Thema „Schule/Lehrer/Kinder/Eltern“ vor allem in Wien und Ostösterreich sehr erfolgreich.Seit Anfang Oktober 2017 spielt Markus Hauptmann sein neues Programm „#Kidz“, gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Martin Mader in dem die beiden Comedians das Thema sowohl von der Lehrer- als auch von der Elternseite beleuchten.Der Lions Club West Tyrol: Der LC West Tyrol gehört der weltweit größten Service Organisation LIONS INTERNATIONAL mit 1,35 Millionen Mitglieder in 202 Ländern und 46 000 Clubs mit Sitz in Oak Brook, Illinois, an und ist konfessionell und politisch ungebunden. Zum Vergleich: Das Internationale Rote Kreuz kommt auf 500 Millionen US $. In Österreich beträgt das Jahresaufkommen 3,5 Millionen Euro. Die Lions sind ausschließlich ehrenamtlich und damit ohne Verwaltungsaufwand unter dem Motto „WE SERVE“ tätig.Die Ziele des Lion Club sind: Unverschuldet in Not geratenen Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen, uns am Kampf gegen die Blindheit in der 3. Welt mit dem Projekt SIGHT FIRST zu beteiligen, begabte Jugendliche zu fördern, zur Bekämpfung von Alkohol und Drogenmissbrauch beizutragen, Förderung von nationaler und internationaler Freundschaft und Toleranz, Erhaltung alten Kulturgutes und nachhaltiger Naturschutz.Beispielhaft erwähnt kann eine Spende von € 2.500,- werden, die an eine Familie gegangen ist, nachdem der Vater bei einem Lawinenunglück ums Leben kam. Auch bei der letzten Hochwasserkatastrophe in den Bezirken Landeck und Imst wurden € 17.000,- an betroffene Familien übergeben. Das Clubleben umfasst neben den vierzehntägigen Meetings mit Vorträgen, Besichtigungen und Diskussionen, gemeinsame Ausflüge, Törggele-Abende und Wanderungen. Ein wichtiger Punkt ist auch die gemeinsame Arbeit für Veranstaltungen und Activities, wie eine Schneebar im Kühtai, der Lions-Ball etc. Fixpunkt im Lions-Jahr sind auch die Treffen mit den Freunden der Lions-Clubs aus Memmingen und Kempten.Da die Hilfe für in Not geratene Mitbürger auch das eigene Leben bereichert und die Freundschaft unter Gleichgesinnten viel Freude bereitet, ist der Lions Club überzeugt und voller Zuversicht, was die Zukunft des Clubs betrifft.