Musiklegende Joey Kelly beim Pfeifer Pellets Forum

05.05.2017, 11:41 Uhr

Bereits zum dritten Mal organisierte Pfeifer Holz das Pellets-Forum. Für den Geschäftsführer der Pfeifer Holding, Michael Pfeifer, stellt die Herstellung des Bio-Brennstoffes „ein wichtiges Standbein“ dar: „Insgesamt fertigen wir jährlich ca. 420.000 Tonnen Pellets. Ein Teil davon wird in unseren Werken in Kundl und Imst produziert. Pellets sind einer der modernsten und zukunftssichersten Brennstoffe und leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz“. Durch weitere Investitionen wird die Produktionsmenge bis zum Jahr 2019 in den bestehenden Pelletswerken um weitere 90.000 Tonnen erhöht, berichtete der Geschäftsführer.Neben den Präsentationen der Pelletsexperten war der Vortrag „No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel?“ des prominenten Musikers und Unternehmers Joey Kelly ein Höhepunkt der Veranstaltung. Der Sproß der berühmten Kelly Family erzählte von seinen zahlreichen Ultra-Wettkämpfen und sorgte mit unterhaltsamen Anekdoten aus seiner Popstar-Zeit für große Begeisterung. „Disziplin, Mut und Leidenschaft führen dich ans Ziel“, so das Credo des Musikers. Mit einem euphorischen Applaus bestätigten die Gäste die motivierenden Ausführungen von Joey Kelly. Zum Abschluß des Pellets-Forums 2017 genossen die Teilnehmer ein gemeinsames Mittagessen mit einer anschließenden Führung durch die Werkshallen.