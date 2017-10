Nachtshopping bis 22 Uhr mit Live-Musik

Live Musik von Michael Brinkworth, T.E.A. Time und AnDree sowie Kleinkunst mit Walk-Act, Line Dance Vorführungen, zwei Ausstellungen und eine Kinderdisco für Kids im Dschungel Club erwarten die Besucher am 25. Oktober im Shopping Center FMZ Imst beim Nachtshopping bis 22 Uhr.Live-Musik sorgt im Shopping Center wieder für gute Stimmung und so spielen ab ca. 19 Uhr der Australische Gitarren-Mundharmonika-Troubadour „Michael Brinkworth“, „T.E.A. Time“ mit Sounds „aus Zeiten, als das Radio noch gut war“ und „AnDree - back to the roots“ mit einem Akustik-Soloprogramm auf. Walk Act Christof alias der Bergflunkerer treibt als Kleinkunst-Überraschungsgast sein Unwesen in den Shopping-Passagen und zahlreiche Line Dance Gruppen aus dem Tiroler Oberland treffen sich im Bereich Aufgang Media Markt zum Formationstanz-Event.

Viele Lokale und Geschäfte locken mit tollen Aktionen und Sonderangeboten bis spätabends zum Bummeln und Flanieren. Damit den Kleinsten währenddessen nicht langweilig wird, hat auch der Dschungel Club wieder von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr sorgt ein tolles Kinderprogramm für beste Unterhaltung. Mit spaßiger Kinderdisco, Tanzspielen, Kinderschminken und vielem mehr sind die Kids bestens aufgehoben, während Mama und Papa in aller Ruhe einkaufen. Der Eintritt ist natürlich frei.In den zahlreichen Kaffees und Gastronomie Lokalen lässt sich der lange Einkaufsabend wunderbar bei einem guten Gläschen Wein ausklingen.