Nächtigungsrekord im Ötztal

12.05.2017, 13:35 Uhr

Erfolgreich verlief der Ötztaler Winter auch für die Orte Längenfeld mit 428.142 Nächten (+0,3%), Umhausen (130.217 Nächte/+1,7%) sowie Haiming (65.789 Nächte/+4,0%). Im Minus lagen Oetz (142.986 Nächte/-4,9%) und Sautens (47.951 Nächte/-6,3%). „Während wir im hinteren Tal mit unserer Höhenlage und idealen Schneelage punkten konnten, ist uns das bei den vorderen Talgemeinden nicht mehr gelungen. Diese zusätzliche Kommunikation wird für unsere niedriger gelegenen Orte in ähnlichen Winter-Konstellationen noch gezielter geführt werden müssen“, so Oliver Schwarz.Im Zehn-Jahres-Vergleich hat sich das Ötztal seit der Wintersaison 2006/07 um 536.090 Nächtigungen gesteigert. Die Ankünfte sind von 434.502 im Winter 2006/2007 auf nunmehr 601.547 gestiegen. Sehr positiv verlief auch die Entwicklung der Vollbelegungstage der Ötztaler Beherbergungsbetriebe. Folglich beruht das Wachstum nicht auf zusätzlichen Bettenkapazitäten.Bernhard Riml, Obmann Ötztal Tourismus: „Für das gesamte Tal ist die Wertschöpfung eine zentrale Herausforderung der Zukunft. Aber um überhaupt Wertschöpfung zu ermöglichen, müssen zuerst einmal Gäste für einen Aufenthalt gewonnen werden. Das gelingt uns in Verbund mit den Gastgebern und Leistungsträgern im Tal sehr gut. Ihnen gilt es zu diesem sensationellen Ergebnis zu gratulieren. Denn auch die Ötztaler Betriebe mussten in der Saison 2016/17 die Situation mit vermeintlich ungünstig liegenden Feiertagen und einem Tag weniger im Februar erfolgreich bewältigen.“

ÖTZTAL TOURISMUS – NÄCHTIGUNGEN WINTERSAISON 2016/2017Sölden/Vent 1.460.345 + 48.781 (+ 3,5%)Obergurgl-Hochgurgl 623.767 - 7.310 (- 1,2 %)Längenfeld 428.142 + 1.340 (+ 0,3 %)Umhausen/Niederthai 130.270 + 2.193 (+ 1,7 %)Oetz 142.986 - 7.339 (- 4,9 %)Sautens 47.951 - 3.247 (- 6,3 %)Haiming/Ochsengarten 65.789 + 2.553 (+ 4,0 %)Ötztal Tourismus 2.899.197 + 36.971 (+ 1,3 %)