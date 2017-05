NEU! Sprechtage der Landarbeiterkammer jetzt auch in Imst

Imst : Bezirkslandwirtschaftskammer |

Mag. Johannes Schwaighofer und Ing. Andreas Kirchmair, ABL von der Landarbeiterkammer Tirol halten Sprechtage nun auch in Imst ab.



Der Sprechtag findet am Mittwoch, dem 17. Mai, von 9 - 12 Uhr in der Bezirkslandwirtschaftskammer Imst (Brennbichl 53a) statt.



Die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, Angestellten, Lehrlinge und Pensionisten erhalten hiebei Auskünfte in Fragen des Arbeitsrechtes, des Sozialrechtes (Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung), des Steuerrechtes, in allgemeinen Rechtsfragen sowie in Fragen der Förderung des Landarbeiter-Eigenheimbaues und des sonstigen Förderungswesens der Landarbeiterkammer.



Unterlagen sind mitzubringen!