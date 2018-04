NEUE WOHNANLAGE IN SAUTENS BICHLEREGG

26.04.2018, 13:10 Uhr

In der Gemeinde Sautens errichtet die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Alpenländische eine neue Wohnanlage in Passivhausqualität. Kürzlich erfolgte der feierliche Spatenstich.

SAUTENS. Im Bichleregg in Sautens entstehen die Wohnungen mit insgesamt 18 Einheiten. Dies ist bereits das vierte Projekt, das die Alpenländische in enger Kooperation mit der Gemeinde Sautens errichtet. Den zukünftigen Bewohnern stehen vier Zweizimmer-, elf Dreizimmer- und drei Vierzimmerwohnungen zur Verfügung. Den Einheiten sind Tiefgaragenplätze bzw. überdachte Auotabstellplätze sowie jeweils ein Kellerabteil zugeordnet.Geplant wurde die Wohnanlage von Architekt DI Hugo Schöpf, für die Ausführung des Vorhabens zeichnet die Ing. Franz Thurner Gmbh & Co Kg verantwortlich. Der gemeinnützige Wohnbauträger investiert insgesamt knapp vier Millionen Euro in die Anlage. Die Fertigstellung der Anlage Bichleregg erfolgt voraussichtlich bis Juni 2019.

LEISTBARES WOHNEN IN BESTER LAGEDI Markus Lechleitner, GF der Alpenländischen, lobte die gute Zusammenarbeit aller zuständigen Stellen und wünschte für die weitere Bauzeit einen unkomplizierten und unfallfreien Verlauf. Bürgermeister Manfred Köll sprach von einer enormen Nachfrage. Die Wohnungen bestechen laut Köll durch Leistbarkeit und durch die besonders schöne Lage mit Sonne und Ausblick.