Neues Gewerbegebiet nimmt Form an

13.05.2017, 12:45 Uhr

HAIMING (pele). Die üblichen Verdächtigen blieben bei ihren Justament-Standpunkten. Der freiheitliche Ersatzgemeinderat Hannes Prem fiel mit seiner Positionierung seiner diesmal abwesenden Listenführerin Monika Prantl gehörig ins Kreuz. Und am Tag der Abstimmung machte gar eine anonyme Gruppe unter dem Titel „Bürger von Haiming“ gegen das Vorhaben mobil. Am Ende ging im Haiminger Gemeinderat die neuerliche Beschlussfassung zur Ausweisung von Flächen als Gewerbegebiet mit 9:8 Stimmen durch. Die Ja-Stimmen kamen dabei in geheimer Abstimmung wohl von der Bürgermeister-Fraktion und SPÖ-Mandatar Bernhard Zollitsch, der sich schon im Vorfeld der Sitzung klar deklariert hatte.

Pachtvertrag verlängert

Parktarife festgelegt

Im Zuge der Umwidmung wird nun auch eine so genannte Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt, die in weiterer Folge in einem naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren wesentliche Vorteile bringt. Überdies erhielt der Umweltausschuss den Auftrag, unter Beiziehen von Experten aus dem Land ein Lösung auszuarbeiten, was mit dem Kern-Forchet passieren soll. In Frage kommt unter anderem eine gewisse Form der Unterschutzstellung.Einstimmig beschlossen wurde vom Kommunalparlament die Ausdehnung eines bisher auf ein Jahr befristeten Pachtverhältnisses im Haimingerhof auf den Zeitraum von fünf Jahren. Bürgermeister Josef Leitner: „Die aktuellen Pächter haben zur vollen Zufriedenheit gearbeitet. Wir müssen froh sein, dass wir im Dorfzentrum noch ein Gasthaus haben.“Festgelegt wurden überdies die Tarife für die Tiefgarage beim Gemeindeamt. Der erste halbe Stunde kann gratis geparkt werden. Pro weitere angefangener halber Stunde sind 50 Cent fällig. Eine Monatskarte kostet 60 Euro. Zudem können im Gemeindezentrum Beschäftigte auch eine Jahrespacht von 350 Euro entrichten.