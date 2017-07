Neues Gipfelkreuz am Grabkogel im Pitztal

27.07.2017, 10:55 Uhr

Das Team rund um Ortsstellenleiter Egon Neururer nahm das anstehende 50. Jahresjubiläum 2018 der Rot Kreuz Ortstelle St Leonhard zum Anlass, dem Pitztal ein weiteres Gipfelkreuz zu vermachen. Bereits im Sommer 2016 begannen die freiwilligen Rettungssanitäter mit den Vorbereitungen am Berg und mit dem Bau des Gipfelkreuzes, welches seit Samstag, den 8. Juli am Grabkogel steht. Die sechs Meter hohe und 4 Meter breite Kreuzkonstruktion aus regionalem Zirbenholz und Eisen ist ab sofort für jeden Wanderer über einen ca. 3 bis 31/2 stündigen Aufstieg über den Ortsteil Stillebach zu erreichen. Das Zirbenholz wurde von der Gemeinde St. Leonhard zur Verfügung gestellt. Weitere Unterstützung erhielt man von den lokalen Firmen HZI aus Imst, Elektor Flir aus Arzl, Kunstschmiede Praxmarer aus Umhausen und dem Tourismusverband Pitztal. Das Team bedankt sich außerdem herzlich bei der Heli Tirol für die großzügige Unterstützung beim Transport des Gipfelkreuzes. „Dieses einzigartige Projekt wird uns allen in ewiger Erinnerung bleiben. Wir sind sehr stolz auf unsere Arbeit und der Grabkogel mit seiner einzigartigen Panoramaaussicht hat sich sein Gipfelkreuz schon lange verdient.“ so Haupt-Initiator der Gipfelkreuz-Aktion Bernd Neururer.Die Rot Kreuz Ortsstelle St. Leonhard freut sich auf die Kreuzweihe am Grabkogel im Sommer 2018 anlässlich seiner 50-Jahresfeier und lädt alle herzlich ein, dabei zu sein. Termin folgt.Daten zum neuen Gipfelkreuz am Grabkogel:Massivkreuz aus ZirbenholzHöhe 6mBreite 4mBeschlagen mit SchmiedeisenBlitzschutzanlage aus NirostaVerankerung:1 x Erdanker für Stand fuß4 x Erdanker für Seilbefestigung60 Lfm Stahlsein 10mmAufstellzeit:8. Juli 2017Höhenlage: 2651mAufstieg zum Grabkogel:Ausgangspunkt: St. Leonhard im Pitztal Strecke: Stillebach > Luibisalm > Luibisböden > Moalandlsee > Grabkogel Schwierigkeitsgrad: Mittelschwerer Aufstieg Dauer: ca. 3 – 3,5h