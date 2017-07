Obstgemeinde ließ sich feiern

19.07.2017, 16:31 Uhr

So war es nur folgerichtig, dass mit Hubert und Rudolf Wammes zwei der bekanntesten Obstbauern des Ortes vor Ort waren und bei Führungen Infos über die Kunst ihrer beruflichen Tätigkeit preis gaben. Und auch Weinbauer Peter Zoller war dabei, kredenzte am direkt an der Apfelmeile gelegenen Spielplatz edle Tropfen.Vor allem die kleinsten Besucher, die auf Wunsch auch kunstvoll geschminkt wurden, hatten ihren Spaß.Die Gemeinde wurde durch GR Monika Prantl vertreten. Vom Ötztal Tourismus waren Obmann Bernhard Riml und Geschäftsführer Oliver Schwarz angereist. Gesichtete Touristiker aus dem Gemeindegebiet waren Alois und Armin Neurauter sowie Ortsausschusschef Alois Burkert.