Ostereierschießen Fotoclub Heligon Ötztal

17.04.2017, 17:52 Uhr

Dies wurde von den Mitgliedern des Fotoclub Heligon Ötztal sehr gerne wahrgenommen und somit fanden sich die Mitglieder beim Schießlokal der Schützengilde Längenfeld ein um einen fairen und amüsanten Wettkampf auszutragen.Es wahren Neulinge sowie erfahrene Luftgewehrschützen dabei und stellten sich dieser Herausforderung mit Kampfgeist aber auch sehr viel Humor.

Schlussendlich konnte sich in der kleinen Meisterschaft Patrizia Plattner den Sieg holen vor Resi Friedl und Agnes Fender.In der großen Meisterschaft konnte Christian Suban vor Alex Veider und Werner Elmer den Sieg für sich entscheiden.Doch das wichtigste ist das sich die Mitglieder des Fotoclub Heligon Ötztal an diesem Abend prächtig amüsierten und ein gemeinschaftliches Zusammensein in bester Gesellschaft verbracht haben.Dafür möchten wir uns bei der Schützengilde Längenfeld und ganz speziell bei Manfred Obex und Franz Auer für diesen absolut netten Abend und die Organisation bedanken.