Perlen des Barock bei den Imster Laurentiuskonzerten 2017

15.07.2017, 16:29 Uhr

Seit mittlerweile 11 Jahren kennen sich Olga Watts und Anja Lechner durch gemeinsame Projekte, meistens im größeren Rahmen. Trotz zahlreicher, gemeinsamer Konzerte, war es für die beiden in Imst der erste gemeinsame Auftritt als Duo. Mit ihrem Programm "Perlen des Barock" entführten die beiden das Imster Publikum auf eine musikalische Zeitreise ins 17. und 18. Jahrhundert. Lechners eigener, unverwechselbarer, warmer und klarer Ton und Watts virtuos zurückhaltende Begleitung am Cembalo brachten vergangenen Donnerstag barocke Meister wie Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi oder den eher in Liebhaberkreisen bekannten Girolamo Frescobaldi zum Strahlen. Wer an diesem Donnerstag den Aufstieg in die Laurentiuskirche auf dem Imster Bergl auf sich nahm, wurde mit einfühlsamen Interpretationen barocker Kompositionen belohnt. Mit Lechner und Watts und deren "Perlen des Barock" ist dem Imster Kulturreferat einmal mehr ein wahrer Glücksgriff gelungen, der den hohen Ansprüchen und der herausragenden Qualität der Laurentiuskonzerte gerecht werden konnte und damit aufs Neue die hervorragende Arbeit des Imster Kultur-Referates unter Beweis stellte.