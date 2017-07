Plan A – auch was für die Jugend? – Junge Generation der SPÖ lädt zum Stammtisch ein

Die Junge Generation Imst in der SPÖ lädt am Freitag, dem 28. Juli, zum 1. Stammtisch in der Werkstatt Imst (Industriezone 34, 1. Stock) ein. Beginn ist um 19 Uhr.Der bunte Themenmix vom Plan A reicht von der Wirtschaft, Arbeitsplätze, Migration, Gesundheit sowie Soziales bis hin zur Jugend. Doch welche Bereiche der Jugend spricht der Plan A am Meisten an, was ist den Jugendlichen wichtig und welche Perspektiven bietet unser Land für die Jugend? Lasst uns weniger über Abschottung und Headlines reden, sondern Themen anstoßen, die uns ÖsterreicherInnen und weiterbringen.Die Junge Generation Tirol präsentiert dazu ihren 1. JG-Imst Stammtisch in der Werkstatt. Wir schaffen eine Plattform um deiner Stimme Gehör zu verschaffen. Egal ob es Gemeindethemen, landesweite Kampagnen oder nationale Ereignisse sind – wir möchten deine Meinung hören und mit dir debattieren.Facebook: https://www.facebook.com/events/117589368875615