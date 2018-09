"Political Freshness" in Imst

23.09.2018, 14:55 Uhr

Am Freitag machte man in Imst Halt: 15 Leute, jung und alt, erzählten in Oetz 90 Minuten lang, was sie im Zusammenhang mit dem Thema Wohnen bewegt. Gastgeberin MEP Karoline Graswander-Hainz hält fest: „Das Thema Wohnen ist sehr emotional geworden, für viele Menschen in unserem Land ist dieses Grundrecht zu einer existenziellen Frage geworden. Die Grundstücks- und Mietpreise gehen gerade bei uns im Bezirk massiv in die Höhe, konstruktive Lösungen sind gefragt. Dafür hat die heutige Veranstaltung viele Ideen geliefert.“Der Bezirk Imst war der letzte Stopp auf der ersten Runde von „Political Freshness“. Weiterführende Informationen können online unter www.political-freshness.at eingeholt werden. Dort wird in Bälde auch über die kommenden Aktivitäten der Demokratie-Initiative informiert.